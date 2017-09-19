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SON DAKİKA! KERKÜK, IRAKIN VALİ KERİM KARARINI REDDETTİ


Son dakika! Kerkük, Irakın Vali Kerim kararını reddetti
Tarih : 19 Eylül 2017, 15:00
Puan Ver : Son Dakika! Kerkük, Irakın Vali Kerim Kararını Reddetti(6/10)2

Kerkük İl Meclisinin, Irak meclisi tarafından alınan Vali Necmeddin Kerim'in görevden azledilmesi kararını reddettiği bildirildi.

İl Meclisinde bugün düzenlenen, Arap ve Türkmen üyelerin boykot ettiği oturumda, Vali Kerim hakkında Irak meclisinin aldığı karar reddedildi.

TALABİNİ REST ÇEKTİ: KARARI KABUL ETMİYORUZ

Oturumun ardından açıklamalarda bulunan İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani, meclis tarafından verilen kararın anayasaya aykırı olduğunu savunarak, "kararı kabul etmediklerini" söyledi.

Talabani, Kerim'in Irak meclisi değil, Kerkük İl Meclisi tarafından seçildiğini hatırlatarak, görevden alınmasının yine İl Meclisince olabileceğini ifade etti.

IRAK MECLİSİ, 14 EYLÜL'DE VALİ KERİM'İ GÖREVDEN AZLETMİŞTİ

Irak meclisi, 14 Eylül Perşembe günü oy çokluğuyla Vali Kerim'i görevinden azletmişti.

Kerkük Valisi Kerim, görevi sırasında vilayet meclisindeki Kürt üyeleri toplayarak, kentin resmi kurum ve kuruluşlarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağını astırma kararı aldırmıştı. Kerim'in öncülüğündeki tek taraflı karar Bağdat merkezi yönetiminin tepkisini çekmişti.

Vali, daha sonra IKBY referandumuna Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin de dahil edilmesi için İl Meclisinden karar çıkarmıştı.

KERLÜK VALİSİ, "BAĞDAT'IN KARARINI TANIMIYORUM" DEMİŞTİ

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin kararıyla, parlamentosunun 'görevden azlini' ilan ettiği Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, Irak Başbakanı'nın böyle bir karar alma yetkisinin olmadığını belirtti.

Vali Kerim, yaptığı basın açıklamasında, Irak Başbakanı ve Irak Parlamentosu'nun verdiği kararın tamamıyla siyasi bir karar olduğunu ve buna uymayacaklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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