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Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik Serbest Bırakıldı

SON DAKİKA! KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI CELAL ÇELİK SERBEST BIRAKILDI

CHP Lideri'nin avukatı Celal Çelik, emniyetteki 13 günlük gözaltı sürecinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Tarih : 28 Eylül 2017, 21:40
Puan Ver : Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik Serbest Bırakıldı(5/10)1

Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, emniyetteki 13 günlük gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, avukat Celal Çelik'in yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi.

15 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Avukat Celal Çelik, FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 15 Eylül'de Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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