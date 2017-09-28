SON DAKİKA! KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI CELAL ÇELİK SERBEST BIRAKILDI
CHP Lideri'nin avukatı Celal Çelik, emniyetteki 13 günlük gözaltı sürecinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, emniyetteki 13 günlük gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, avukat Celal Çelik'in yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi.
15 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Avukat Celal Çelik, FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 15 Eylül'de Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.
Kaynak: haberinburada
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