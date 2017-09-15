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SON DAKİKA! KUZEY IRAK PARLAMENTOSU BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU KARARINI ONAYLADI


Son Dakika! Kuzey Irak Parlamentosu Bağımsızlık Referandumu Kararını Onayladı
Tarih : 15 Eylül 2017, 21:30
Puan Ver : Son Dakika! Kuzey Irak Parlamentosu Bağımsızlık Referandumu Kararını Onayladı(6/10)2

2 yıl aradan sonra toplanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi parlamentosu, 25 Eyül'de bağımsızlık referandumu yapılması kararını oy çokluğuyla kabul etti.

Söz konusu karar, 65 üyenin oyuyla alındı.

Ayrıntılar birazdan geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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