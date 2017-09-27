Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılan bağımsızlık referandumuna katılım oranının yüzde 72 olduğu açıklanmıştı. Referandumun kesin sonuçları da açıklandı. Sandıktan yüzde 92.73 evet sonucu çıktı.

SONUÇLARI REFERANDUM KOMİSYONU BAŞKANI İLAN ETTİ

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Hındirin Muhammed, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında referanduma ilişkin ilk sonuçları açıkladı.

SANDIKTAN YÜZDE 93 EVET ÇIKTI

Muhammed, statüsü tartışmalı Kerkük vilayeti ve diğer bölgeler dahil olmak üzere referandumda yüzde 92,73 evet, yüzde 7,27 hayır oyu kullanıldığını ifade etti.

KATILIM YÜZDE 72

Öte yandan bölgesel yönetim tarafından referandum günü yapılan açıklamada referanduma katılım oranının yüzde 72 olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: haberinburada