SON DAKİKA! KUZEY IRAK'TAKİ ÇATIŞMADAN ACI HABER GELDİ: 1 ŞEHİT, 4 YARALI
Hakkari'nin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu, 4 asker de yaralandı.
Hakkari Çukurca ilçesinin karşı tarafında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. 3 terörist de öldürüldü.
UZAMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
Türkiye- Irak sınır hattının Çukurca İlçesi'nin karşısında yer alan Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde, dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 41 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada 3 PKK'lı teröristin de öldürüldüğü belirtildi.
YARALI ASKERLER ŞIRNAK'TA TEDAVİ ALTINDA
Çatışmada şehit olan evli ve 4 çocuk babası Uzman Çavuş Yahya Acar için bugün Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlenirken, yaralı askerlerin ise Şırnak'ta tedavi altına alındığı belirtildi.
ŞEHİT ATEŞİ SAMSUN'A DÜŞTÜ
Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar'ın şehit olduğu haberi memleketi Samsun'un Havza İlçesi'ne ateş düşürdü. Havza'da oturan baba Aslan Acar, bu sabah oğlunun şehit olduğu haberini ilçe yetkililerinden aldı. Aslan Acar, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, eşi ve çocuklarının ise Ankara'da oturduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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