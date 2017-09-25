SON DAKİKA! KUZEY KORE: ABD SAVAŞ İLAN ETTİ, UÇAKLARINI VURACAĞIZ
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, ABD'nin savaş ilan ettiğini söyleyip, "Hava sahamıza girmemiş olsalar bile ABD'nin stratejik bombardıman uçaklarını vurma hakkımız var." dedi.
NEW YORK'TA AÇIKLAMA YAPTI
Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, hafta sonu Kuzey Kore sınırında uçuş yapan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarını vurmakla tehdit etti.
Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve ülkesi arasında artan gerginliği değerlendirdi.
"BOMBARDIMAN UÇAKLARINI VURURUZ"
BM ve uluslararası toplumdan da savaş tehditlerinin gerçekleşmemesi yönünde sesler yükseldiğini söyleyen Ri, uluslararası toplumun, Kuzey Kore'yi savaşla tehdit eden ilk ülkenin ABD olduğunu unutmaması gerektiğini ifade etti. Ülkesine savaş ilan eden ABD'ye karşı her türlü önlemi alma hakkına sahip olduklarını belirten Ri, "Hava sahamızda olsun ya da olmasın, ülkemizin yakınlarındaki Amerikan bombardıman uçaklarını vururuz." dedi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hafta sonu Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik eden jetlerin, Kuzey Kore sınırında uçuş yaptığını açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar