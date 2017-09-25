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SON DAKİKA! KUZEY KORE: ABD SAVAŞ İLAN ETTİ, UÇAKLARINI VURACAĞIZ


Son Dakika! Kuzey Kore: ABD Savaş İlan Etti, Uçaklarını Vuracağız
Tarih : 25 Eylül 2017, 19:50
Puan Ver : Son Dakika! Kuzey Kore: Abd Savaş İlan Etti, Uçaklarını Vuracağız(6/10)2

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, ABD'nin savaş ilan ettiğini söyleyip, "Hava sahamıza girmemiş olsalar bile ABD'nin stratejik bombardıman uçaklarını vurma hakkımız var." dedi.

NEW YORK'TA AÇIKLAMA YAPTI

Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, hafta sonu Kuzey Kore sınırında uçuş yapan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarını vurmakla tehdit etti.

Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve ülkesi arasında artan gerginliği değerlendirdi.

"BOMBARDIMAN UÇAKLARINI VURURUZ"

BM ve uluslararası toplumdan da savaş tehditlerinin gerçekleşmemesi yönünde sesler yükseldiğini söyleyen Ri, uluslararası toplumun, Kuzey Kore'yi savaşla tehdit eden ilk ülkenin ABD olduğunu unutmaması gerektiğini ifade etti. Ülkesine savaş ilan eden ABD'ye karşı her türlü önlemi alma hakkına sahip olduklarını belirten Ri, "Hava sahamızda olsun ya da olmasın, ülkemizin yakınlarındaki Amerikan bombardıman uçaklarını vururuz." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hafta sonu Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçakları ile onlara eşlik eden jetlerin, Kuzey Kore sınırında uçuş yaptığını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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