SON DAKİKA! LİBYA'DA FACİA! MÜLTECİ GEMİSİ BATTI: 100'DEN FAZLA KAYIP VAR
Libya kıyılarında bir mülteci gemisinin battı, 100'den fazla göçmen kayıp.
AFP haber ajansı, Libya kıyılarında bir mülteci gemisinin battığını ve 100'den fazla göçmenin kayıp olduğunu duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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