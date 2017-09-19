Meksika'nın güneyinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Binlerce kişi sokaklara döküldü.

Güney Amerika ülkesi Meksika'da şiddetli bir deprem meydana geldi. İlk ölçümler depremin büyüklüğünü 7.4 olarak belirledi. Binlerce kişinin sokaklara döküldüğü ifade ediliyor.

DEPREM 51 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, 51 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkezi, başkent Mexico City'ye 123 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kaynak: haberinburada