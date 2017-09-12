Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Türkiye'ye karşı izlediği sert politikalar konusunda yumuşamaya yönelik iki yeni açıklama yaptı.

"SİLAH SATIŞI TAMAMEN YASAKLANMAMALI"

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in dün yaptığı "Türkiye'ye silah satışını yasakladık" açıklamasına değinen Merkel, bu yasağın kapsamının çok geniş olmasını füşünmediklerini belirterek "Türkiye NATO ittifakı ortağıdır. Bununla birlikte, biz DEAŞ'a karşı ortak bir mücadele içerisindeyiz. Ayrıca Türkiye ile güvenlik konularında işbirliği içerisindeyiz. NATO müttefikimiz Türkiye'ye silah satışının tamamen yasaklanmasına karşıyım." dedi.

"SIKI BİR SAYAHAT UYARISI İÇİN SEBEP YOK"

Alman NDR kanalına röportaj veren Merkel, Türkiye'nin Almanya'ya gidecek vatandaşlara yaptığı seyahat uyarsına misilleme yapıp yapmayacakları yönündeki bir soruya ise, "Türkiye'ye yönelik daha sıkı bir seyahat uyarısı için bir sebep görmüyorum. Bazı haklarımızı saklı tutuyoruz. Türk Alman ilişkileri bu zorlukları atlatacaktır" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: haberinburada