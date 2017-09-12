Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu

SON DAKİKA! MERKEL'DEN TÜRKİYE'YE SİLAH SATIŞI VE SEYAHAT YASAĞI KONUSUNDA GERİ ADIM


Son Dakika! Merkel'den Türkiye'ye Silah Satışı ve Seyahat Yasağı Konusunda Geri Adım
Tarih : 12 Eylül 2017, 19:00
Puan Ver : Son Dakika! Merkel'den Türkiye'ye Silah Satışı Ve Seyahat Yasağı Konusunda Geri Adım(8/10)4

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Türkiye'ye karşı izlediği sert politikalar konusunda yumuşamaya yönelik iki yeni açıklama yaptı.

"SİLAH SATIŞI TAMAMEN YASAKLANMAMALI"

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in dün yaptığı "Türkiye'ye silah satışını yasakladık" açıklamasına değinen Merkel, bu yasağın kapsamının çok geniş olmasını füşünmediklerini belirterek "Türkiye NATO ittifakı ortağıdır. Bununla birlikte, biz DEAŞ'a karşı ortak bir mücadele içerisindeyiz. Ayrıca Türkiye ile güvenlik konularında işbirliği içerisindeyiz. NATO müttefikimiz Türkiye'ye silah satışının tamamen yasaklanmasına karşıyım." dedi.

"SIKI BİR SAYAHAT UYARISI İÇİN SEBEP YOK"

Alman NDR kanalına röportaj veren Merkel, Türkiye'nin Almanya'ya gidecek vatandaşlara yaptığı seyahat uyarsına misilleme yapıp yapmayacakları yönündeki bir soruya ise, "Türkiye'ye yönelik daha sıkı bir seyahat uyarısı için bir sebep görmüyorum. Bazı haklarımızı saklı tutuyoruz. Türk Alman ilişkileri bu zorlukları atlatacaktır" şeklinde cevap verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Merkel  Den  Türkiye  Ye  Silah  Satışı  Ve  Seyahat  Yasağı  
Konusunda  Geri  Adım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER