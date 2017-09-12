SON DAKİKA! ÖSYM, 2017 EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINI AÇIKLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversitelere ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Sonuçlar, ÖSYM'nin internet adresinden erişime açıldı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını yukarıda belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
KAYITLAR 13-19 EYLÜL ARASI
2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacak.
KAYIT İÇİN ÜNİVERSİTELERE GİTMEK ZORUNLU
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.
Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alıyor.
SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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