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SON DAKİKA! RUSYA PEŞ PEŞE BOMBA ALARMI: 21 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ


Son Dakika! Rusya Peş Peşe Bomba Alarmı: 21 Bin Kişi Tahliye Edildi
Tarih : 17 Eylül 2017, 22:20
Puan Ver : Son Dakika! Rusya Peş Peşe Bomba Alarmı: 21 Bin Kişi Tahliye Edildi(6/10)2

Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba ihbarı için yapılan 57 anonim çağrı, paniğe neden oldu. Moskova'da 11 bölge için yapılan ihbarların ardından 21 bin kişi tahliye edildi.

21 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İHA'nın haberine göre yapılan 57 çağrı üzerine Kızıl Meydan da dahil olmak üzere Moskova'nın 11 bölgesinden yaklaşık 21 bin kişi tahliye edildi. Ancak yürütülen operasyonlar kapsamında herhangi bir patlayıcı madde bulunmadı.

METRO İSTASYONLARI VE AVM'LERLE İLGİLİ İHBAR YAĞIYOR

Öte yandan, Rusya'da son günlerde metro istasyonları ve alışveriş merkezlerine yönelik bomba ihbarları yapıldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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