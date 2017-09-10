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SON DAKİKA! RUSYA'DAN ESAD'IN ELİNE GEÇEN DEYRİZOR'DA BOMBARDIMAN: 32 ÖLÜ


Son Dakika! Rusya'dan Esad'ın Eline Geçen Deyrizor'da Bombardıman: 32 Ölü
Tarih : 10 Eylül 2017, 21:30
Puan Ver : Son Dakika! Rusya'dan Esad'ın Eline Geçen Deyrizor'da Bombardıman: 32 Ölü(6/10)2

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Deyrizor kentinin kuzeyine düzenlediği hava saldırısı sonucu 34 sivil hayatını kaybeti.

Ayrıntılar birazdan geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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