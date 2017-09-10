SON DAKİKA! SİİRT PKK'LI TERÖRİSTLER KÖY BASIP BİR VATANDAŞI ŞEHİT ETTİ
Siirt'te merkeze bağlı Kemerli Köyü'nü basan PKK'lı teröristler, kimliği belirlenemeyen bir vatandaşı öldürdü. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Şehit edilen vatandaşın cenazesi Siirt merkezdeki devlet hastanesine kaldırıldı.
Ayrıntılar birazdan geliyor...
Kaynak: haberinburada
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