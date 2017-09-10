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SON DAKİKA! SİİRT PKK'LI TERÖRİSTLER KÖY BASIP BİR VATANDAŞI ŞEHİT ETTİ


Son Dakika! Siirt PKK'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Tarih : 10 Eylül 2017, 00:30
Puan Ver : Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti(6/10)2

Siirt'te merkeze bağlı Kemerli Köyü'nü basan PKK'lı teröristler, kimliği belirlenemeyen bir vatandaşı öldürdü. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Şehit edilen vatandaşın cenazesi Siirt merkezdeki devlet hastanesine kaldırıldı.

Ayrıntılar birazdan geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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