SON DAKİKA! SURİYE'DE ABD'YE AİT SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ: 2 YARALI
Dünyaca ünlü İngiliz haber ajansı Reuters'ın abonelerine servis ettiği bilgiye göre Suriye'de ABD'ye ait savaş uçağı düştü. Uçak sert iniş yaparken düştü. Uçaktaki iki ABD askeri hafif şekilde yaralandı.
2 ASKER YARALANDI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) V-22 Osprey tipi hava aracının piste sert iniş yaptığı ve bu sırada da 2 askerin yaralandığını duyurdu.
Yaralanan askerlerin hastanede tedavi altına alındığı açıklanırken, olayın koalisyon tarafından araştırıldığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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