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SON DAKİKA! SURİYE'DE ABD'YE AİT SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ: 2 YARALI


Son Dakika! Suriye'de ABD'ye Ait Savaş Uçağı Düştü: 2 Yaralı
Tarih : 29 Eylül 2017, 19:10
Puan Ver : Son Dakika! Suriye'de Abd'ye Ait Savaş Uçağı Düştü: 2 Yaralı(8/10)4

Dünyaca ünlü İngiliz haber ajansı Reuters'ın abonelerine servis ettiği bilgiye göre Suriye'de ABD'ye ait savaş uçağı düştü. Uçak sert iniş yaparken düştü. Uçaktaki iki ABD askeri hafif şekilde yaralandı.

2 ASKER YARALANDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) V-22 Osprey tipi hava aracının piste sert iniş yaptığı ve bu sırada da 2 askerin yaralandığını duyurdu.

Yaralanan askerlerin hastanede tedavi altına alındığı açıklanırken, olayın koalisyon tarafından araştırıldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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