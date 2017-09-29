Dünyaca ünlü İngiliz haber ajansı Reuters'ın abonelerine servis ettiği bilgiye göre Suriye'de ABD'ye ait savaş uçağı düştü. Uçak sert iniş yaparken düştü. Uçaktaki iki ABD askeri hafif şekilde yaralandı.

2 ASKER YARALANDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) V-22 Osprey tipi hava aracının piste sert iniş yaptığı ve bu sırada da 2 askerin yaralandığını duyurdu.

Yaralanan askerlerin hastanede tedavi altına alındığı açıklanırken, olayın koalisyon tarafından araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada