Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı

Son dakikada imzadan vazgeçince ilçeyi ayağa kaldırdı

SON DAKİKADA İMZADAN VAZGEÇİNCE İLÇEYİ AYAĞA KALDIRDI

İkinci Lig ekiplerinden Fethiyespor'la prensipte anlaşıp daha sonra vazgeçen Feyyaz Uçar, ilçede tepkiye sebep oldu.

Tarih : 13 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : Son Dakikada İmzadan Vazgeçince İlçeyi Ayağa Kaldırdı(10/10)6

İkinci Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor'da prensip anlaşmasına varılmasına rağmen son dakikada imza atmaktan vazgeçen teknik direktör Feyyaz Uçar'a taraftarlar tepki gösterdi.

Eser Kardeşler'in sürpriz istifasının ardından yönetimin daveti üzerine 8 Eylül'de Fethiye'ye gelerek lacivert beyazlılarla masaya oturan Feyyaz Uçar, Başkan Mustafa Ferizcan'la el sıkışmış, 2 taraf mukavele imzalamak üzere sözleşmişti. Ancak dün imzaya beklenen Feyyaz Uçar'ın kararını değiştirip gelmemesi üzerine taraftarlar, Uçar'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Belediye Başkanı Behçet Saatcı da sosyal medya hesabından "Feyyaz hocam bu tavır hiç şık olmadı. Size yakışmadı" paylaşımını yaptı.

YARDIMCI ANTRENÖR KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

Feyyaz Uçar'ın yardımcı antrenör konusunda yönetimle anlaşamadığı için Fethiyespor'a gelmekten vazgeçtiği öne sürülürken Başkan Ferizcan, dün akşam antrenmanın ardından şu açıklamayı yaptı:

"Eser Kardeşler'in istifasından sonra prensip anlaşmasına vardığımız Feyyaz Uçar, bu antrenmanda takımın başında olması gerekirken, telefonla arayıp gelemeyeceğini bildirdi. Sebebini net olarak bilmiyoruz. Yapacak bir şey yok. Biz bu durumu saygıyla karşılıyoruz. Fethiyespor herkesin üzerindedir. Bizimle çalışmak isteyen çok sayıda teknik direktör sırada bekliyor. Şu ana kadar netleşen bir isim yok. Ancak 16 Eylül'de Gümüşhanespor ile oynayacağımız maçta yeni teknik direktörümüz takımın başında olacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakikada  İmzadan  Vazgeçince  İlçeyi  Ayağa  Kaldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER