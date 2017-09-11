Antalya Stadı'nda dün gece kötü zemin, 26 derecelik sıcaklık ve yüksek nem Antalyaspor ve Galatasaraylı futbolcuların işini çok zorlaştırdı. Oyuncuların çoğu kez zemin nedeniyle kayıp yeri düştükleri, top kontrolünde zorlandıkları görüldü.

SELÇUK İNAN TOPU TRİBÜNE YOLLADI

Zeminin mağdurlarından biri de Galatasaray kaptanı Selçuk İnan oldu. Uzatma dakikalarında frikik için topun başına geçen tecrübeli oyuncu zeminin azizliğine uğradı, vuruşu kalenin farklı şekilde üzerinden dışarı gitti. Selçuk bunun üzerine sinirlendi ve çimlere tekme attı.

Kaynak: haberinburada