SON İHTİMAL DE SUYA DÜŞTÜ! BARZANİ'NİN HEYETİ BAĞDAT'TAN ELİ BOŞ DÖNDÜ
Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi heyeti, referandumda ısrarcı olduklarını ve referandumun 25 Eylül'de yapılacağını açıkladı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi heyeti, referandumda ısrarcı olduklarını ve bundan sonra da Bağdat ile diyaloğa devam etmek istediğini belirtirken, Şii Ulusal Koalisyonu ile referandum konusunda anlaşamadıklarını bildirdi.
"REFERANDUM SONRASINDA DA DİYALOĞU SÜRDÜRMEK İSTEDİK AMA..."
IKBY heyeti adına basın toplantısında konuşan Roj Nuri Şaves, "Görüşlerimizi açıkça ve çekinmeden koalisyondaki dostlarımıza bildirdik. Diyaloğun 25'in sonrasında da sürmesini istedik. Onlar ise diyaloğu sadece referandum öncesi destekleyeceklerini ifade etti." dedi.
"REFERANDUM, ZAMANINDA YAPILACAK"
Irak Federal Mahkemesinin "anayasaya aykırı" kararı aldığı sözde referandumun ertelenme iddialarına da değinen Şaves, "Referandum zamanında yapılacak." dedi.
"REFERANDUMUN ERTELENDİĞİNE DAİR İDDİALARIN ASLI YOK"
Kürt heyetin KYB'li heyeti üyesi Sadi Pire de, "Referandumun ertelendiği yönünde iddialar oldu. Bun iddiaların aslı yok. Biz KYB olarak dün toplantımızı yaptık ve referandum konusunda ABD, BM, Türkiye, İran, Fransa ve Suudi Arabistan'ın tutumunu değerlendirdik." diye konuştu.
"BAKTIK Kİ TÜM SÖZLER SADECE YER DEĞİŞTİRİYOR"
"Bunları ciddiye almak zorundayız." diyen Pire, "Bağdat ile birlikte kalmak için yeterli garantiler varsa bu değerlendirilebilir dedik ancak baktık ki tüm sözler sadece yer değiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
"REFERANDUMDA EVET DİYECEĞİZ"
Pire, "Bağdat'ta yaptığımız görüşmeleri Kürt liderliğine de ileteceğiz. Kararı orası verecek. KYB olarak referandumda evet diyeceğiz." dedi.
"ANLAŞAMADIK"
Şii Ulusal Koalisyonu üyesi Ali Allak'ta, Kürt heyetle referandum konusunda anlaşmadıklarını belirterek, "Kürt kardeşlerimizin referandumda ısrarcı olduğunu gördük. Biz de buna kökünden karşı olduğumuzu ifade ettik. Dolayısıyla krizle ilgili anlaşamadık." diye konuştu.
"HÜKÜMETİN REFERANDUMA KARŞI TAVRI NET"
Hükümetin referanduma karşı tavrının net olduğunu dile getiren Allak, bu konuda Irak'ın birliğini esas alacak tüm önlemleri destekleyeceklerini söyledi.
"ASKERİ MÜDAHALE HÜKÜMETİN YETKİSİ DAHİLİNDE"
Tartışmalı bölgelerde referandumun yapılması halinde hükümetin askeri müdahale ihtimali sorusuna Allak, hükümetin diyaloğu desteklediğini kaydederek, askeri müdahale anlamında atılacak adımların ise hükümetin yetkisi ve kararı dahilinde olduğunu aktardı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar