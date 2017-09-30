SON KAFİLE YURDA DÖNDÜ, KUZEY IRAK'A TÜM UÇUŞLAR DURDU
Kuzey Irak'a yapılan tüm uçuşların durdurulması kararının ardından, 350 kişilik son yolcu kafilesi Erbile'den havalanan son uçakla Türkiye'ye döndü.
Erbil ve Süleymaniye gerçekleştirilen tarifeli uçuşların süresiz olarak durdurulmasının ardından 350 yolcusuyla Erbil'den havalanan son tarifeli uçak Türkiye'ye döndü.
350 YOLCU İSTANBUL'A İNDİ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararı sonrası Erbil ve Süleymaniye uçuşlarının süresiz olarak durdurulmasının ardından bölgedeki Türk vatandaşları yurda dönmeye devam ediyor. 29 Eylül saat 18.00 itibariyle başlayan uçuş yasağından kısa süre önce Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı, son kez Erbil'den havalandı. Bölgedeki Türk vatandaşlarını getirmek üzere yerel saatle 16.30'da Erbil'den havalanan TK315 sefer sayılı tarifeli uçak, 350 yolcusuyla saat 19.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.
EN BÜYÜK UÇAK GÖNDERİLDİ
Türk Hava Yolları, bölgede kalan yolcuların mağdur olmamaları için son seferinde uçağın tipini de büyüttü. Rutin seferlerini ortalama 160 yolcu kapasiteli uçaklarla gerçekleştiren THY, Erbil'e filosundaki en büyük yolcu kapasiteli uçak olan Boeing 777 modelini gönderdi. Böylece yasağın başlamasına dakikalar kala son seferde taşınan yolcu sayısı 350 olarak gerçekleşti.
Kaynak: haberinburada
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