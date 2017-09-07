Artvin'de dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Artvin sonbaharda karla tanıştı. Soğuk havanın etkili olduğu şehirde yüksek kesimlere kar yağdı.

SONBAHARIN İLK AYINDA KAR YAĞDI

Havanın soğuması ile birlikte kentte yüksek kesimlerdeki dağlarının eteklerine sonbahar mevsiminin ilk ayında kar yağdı.

YÜKSEK KESİMLERDE TUTTU, VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Kar, Bilbilan yaylası ile Hopa'nın Yığılı köyünün yüksek kesimlerinde görüldü. Eylül ayında kar yağdığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi, cep telefonu ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

HAVALAR ISINACAK

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Türkiye genelinde hafta sonundan itibaren sıcak bir hava bekleniyor.

Kaynak: haberinburada