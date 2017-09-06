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SONER YALÇIN'DAN 30 YILLIK DOSTUNA SON BAKIŞ


Soner Yalçın'dan 30 yıllık dostuna son bakış
Tarih : 06 Eylül 2017, 18:10
Puan Ver : Soner Yalçın'dan 30 Yıllık Dostuna Son Bakış(8/10)4

Muğla'nın Datça ilçesinde, bayram tatilini geçirdiği evinde yaşamını yitiren 71 yaşındaki gazeteci-yazar Doğan Yurdakul için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

3 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Datça'daki evinde 3 gün önce ölü olarak bulunan gazeteci-yazar Yurdakul'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından karayoluyla Ankara'ya getirildi. Bayındır Hastanesi morguna konulan cenaze, bugün öğle namazı öncesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi.

CENAZEYE KILIÇDAROĞLU VE FEYZİOĞLU DA KATILDI

Cenazeye aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soner Yalçın, Nihat Genç, Müyesser Yıldız, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Oğuz Oyan, İlhan Taşcı, Şenal Sarıhan, İlhan Cihaner, Muteber Cihaner, Hikmet Çiçek, Erdem Gül, Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği yöneticileri, Utku Çakırözer, Haluk Hepkon, Gökhan Atılgan, Ahmet Müfit, Hamdi Yaver Aktan, Nusret Senem, Ahmet Yıldız, Can Erenoğlu, Aylin Nazlıaka, Yılmaz Ateş, Nurzen Amuran, Yalçın Küçük, Tevfik Kızgınkaya, Tülin Daloğlu, Faruk Bildirici, Merdan Yanardağ, Hikmet Çetin, Zeynep Gürcanlı'nın da bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı.

(Soner Yalçın, 30 yıllık arkadaşı Doğan Yurdakul'a son kez böyle baktı.)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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