SONER YALÇIN'DAN 30 YILLIK DOSTUNA SON BAKIŞ
Muğla'nın Datça ilçesinde, bayram tatilini geçirdiği evinde yaşamını yitiren 71 yaşındaki gazeteci-yazar Doğan Yurdakul için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.
3 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Datça'daki evinde 3 gün önce ölü olarak bulunan gazeteci-yazar Yurdakul'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından karayoluyla Ankara'ya getirildi. Bayındır Hastanesi morguna konulan cenaze, bugün öğle namazı öncesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi.
CENAZEYE KILIÇDAROĞLU VE FEYZİOĞLU DA KATILDI
Cenazeye aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soner Yalçın, Nihat Genç, Müyesser Yıldız, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Oğuz Oyan, İlhan Taşcı, Şenal Sarıhan, İlhan Cihaner, Muteber Cihaner, Hikmet Çiçek, Erdem Gül, Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği yöneticileri, Utku Çakırözer, Haluk Hepkon, Gökhan Atılgan, Ahmet Müfit, Hamdi Yaver Aktan, Nusret Senem, Ahmet Yıldız, Can Erenoğlu, Aylin Nazlıaka, Yılmaz Ateş, Nurzen Amuran, Yalçın Küçük, Tevfik Kızgınkaya, Tülin Daloğlu, Faruk Bildirici, Merdan Yanardağ, Hikmet Çetin, Zeynep Gürcanlı'nın da bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı.
(Soner Yalçın, 30 yıllık arkadaşı Doğan Yurdakul'a son kez böyle baktı.)
Kaynak: haberinburada
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