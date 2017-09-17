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Sorumsuz Anne - Baba! Çocuklarını Ayaklarının Altına Alıp Trafiğe Çıktılar

SORUMSUZ ANNE - BABA! ÇOCUKLARINI AYAKLARININ ALTINA ALIP TRAFİĞE ÇIKTILAR

Denizli'de çocuklarını bindikleri motosikletin ayak konulan bölümüne yan yatırarak trafiğe çıkan çifte, sosyal medyada tepki yağdı.

Tarih : 17 Eylül 2017, 10:20
Puan Ver : Sorumsuz Anne - Baba! Çocuklarını Ayaklarının Altına Alıp Trafiğe Çıktılar(9/10)5

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir motosiklet sürücüsünün eşini arkasına ve çocuğunu koltuğun altına alarak yaptığı tehlikeli yolculuk, görenlere pes dedirtti. Motosiklet sürücüsünün fotoğrafını çeken vatandaşlar, sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

ÇOCUĞU AYAKLARINI KOYDUKLARI YERE YANTIRDILAR

Sümer Mahallesi'nde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta anne, baba ve bir erkek çocuk motosiklette seyir halinde giderken görülüyor. Ancak iki kişilik motorda yer bulunamayan çocuğun, sürücünün ayağını koyduğu alana yan yatırılarak götürüldüğü dikkat çekiyor.

"SORUMSUZ ANNE - BABA"

Görüntülere vatandaşlar tarafından tepki gösterilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafa ise 'sorumsuz anne baba' gibi birçok yorum yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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