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Sosyal Medyada Gündem Olan Binanın Sahibi Konuştu: Doğayı Düşünerek Yaptık

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN BİNANIN SAHİBİ KONUŞTU: DOĞAYI DÜŞÜNEREK YAPTIK

Sosyal medyada tepkiye neden olan, Trabzon Sürmene'de ormanın ortasına inşa edilen 9 katlı binanın sahibi, "Kalabalık bir aileyiz, bu binayı inşa ederken biz de doğayı düşündük" dedi.

Tarih : 12 Eylül 2017, 20:40
Puan Ver : Sosyal Medyada Gündem Olan Binanın Sahibi Konuştu: Doğayı Düşünerek Yaptık(5/10)1

CHP'li Haluk Pekşen, Karadeniz Bölgesi'nde yüksek katlı bina ve imar kirliğine dikkat çekmek amacıyla yapımına 1995 yılında başlanan karkas haldeki 9 katlı binanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Milletvekili Pekşen'in sosyal medyada "Burası Trabzon Sürmene. Karadeniz yaylalarının nasıl yok edildiğinin göstergesi" başlığıyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede yayıldı. Sosyal medya kullanıcılarınca da tepkiyle karşılanan fotoğraf için takipçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılaşmadaki 'Yatay mimari' tavsiyesine dikkat çekildi.

O BİNANIN SAHİBİ KONUŞTU

Sürmene İlçesi Oylum Mahallesi'nde yer alan bahse konu binanın sahibi iş adamı Köksal Akduman hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kalabalık bir aileye sahip olduklarını kaydeden, doğayı düşünerek binayı yaptıklarını belirten işadamı Akduman, şöyle konuştu:

"KARADENİZ VE TRABZON SAHİDEKİ USULSÜZ YAPILAŞMAYA BAKSIN"

İşin aslına bakılırsa Sayın Pekşen'in söylemlerinde kısmen haklılık payı var lakin daha köylere ve yaylara çıkmadan Karadeniz ve Trabzon sahil ve merkezlerindeki usulsüz yapılaşmaya dikkat çekerse daha faydalı icraatlarda bulunmuş olur.

"DOĞAYI DÜŞÜNEREK BÖYLE YAPTIK"

Biz kalabalık bir aileyiz vakti zamanında bu binayı inşa ederken biz de doğayı düşünerek yaptık, binada yaklaşık 18 daire var. Siz bunun yaygın inşa modeli ile yapıldığını düşünürseniz 18 ayrı ev yeri demektir. O zamanda ekecek biçecek yer bulamazsınız. Bizde düşünerek 1995 ve 2000 yılları arasında bu şekilde yapının daha uygun olduğu fikrine vardık; yani sayın Pekşen'in iddia ettiği gibi yakın tarihte yapılmış bir yapı değildir, hiçbir şekilde de rant amacı gibi bir şey söz konusu değildir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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