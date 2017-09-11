Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak

SOSYAL MEDYADAN AİLEM OLUR MUSUNUZ? DEDİ, HAYALLERİ GERÇEK OLDU!


Sosyal medyadan Ailem olur musunuz? dedi, hayalleri gerçek oldu!
Tarih : 11 Eylül 2017, 19:00
Puan Ver : Sosyal Medyadan Ailem Olur Musunuz? Dedi, Hayalleri Gerçek Oldu!(6/10)2

Denizli'de yaşayan ve annesi vefat eden, babası yurt dışında olan damat, sosyal medyadaki Denizli Trafik Yaşam Grubu'na "Ailem olur musunuz" mesajı attı. Mesaj üzerine grup yöneticileri, düğünde mehteran takımı ve 200 araçlık konvoy ile genç çifte mutlu günlerinde unutulmaz sürprizler yaşattı.

SOSYAL MEDYADAN "AİLEM OLUR MUSUNUZ" DİYE SORDU

Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve kamu dairesinde hizmetli olarak çalışan 32 yaşındaki damat Savaş Yayman, özel bir okulda öğretmenlik yapan 26 yaşındaki Meryem Yayman ile hayatlarını birleştirdi. Damat, düğününde annesi ve babası yanında olmadığı için 138 bin kişilik 'Denizli Trafik ve Yaşam Grubu'na "Ailem olur musunuz" mesajı attı.

DÜĞÜNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI, 200 ARAÇLIK KONVOY OLUŞTU

Özellikle gelin almak için oluşturulan konvoy için de destek isteyen damada, Denizli Trafik ve Yaşam Grubu yöneticileri duruma kayıtsız kalmayarak, düğün konvoyunun yanı sıra mehter takımı sürprizi yaptı. Bunun üzerine harekete geçen grup yöneticileri, bir organizasyon düzenledi. Gelin almaya gruptaki üyelerden 200 araç katılırken, damadın bir anda 138 bin kişilik ailesi oldu. Grup üyeleri, eşleri ve çocukları ile Halaçlar parkında dev bir düğün organizasyonu düzenledi.

GELİN-DAMAT SÜRPRİZ ÜSTÜNE SÜRPRİZ YAŞADI

Yaşadığı mutluluğu dile getiren damat ve gelin, katılan herkese teşekkür etti. iki buçuk yıldır bu anı beklediklerini belirten Savaş Yayman, "Allah razı olsun kendilerinden iyi düşünmüşler muazzam güzellik vardı. 2,5 yıldır biz bu anı bekliyorduk. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmedim. Çok sağ olsunlar, çok mutlu olduk. 'Ailem olur musunuz' tarzı konuşmalarımız oldu. Sağ olsunlar başkanımdan ve diğer destekleyenlerden güzel şeyler yaptılar. Allah yapmak isteyip de yapamayanlara da nasip etsin. Sağ olsunlar güzel ve hassas sürprizler yaptılar" dedi.

"HAYAL ETTİĞİMİZDEN BİLE GÜZEL OLDU"

Beklediklerinden daha güzel geçtiğini belirten gelin Meryem Yayman ise, "Şaşkınlık ile mutluluğu bir arada yaşadık. Çok güzel bir duyguydu. Paha biçilemez. Anlatılamaz yaşanılır sadece, Allah razı olsun herkesten. Hayal ettiğimizden daha da güzelini yaşadık" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sosyal  Medyadan  Ailem  Olur  Musunuz  Dedi  Hayalleri  Gerçek  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER