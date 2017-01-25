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SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 5 TUTUKLAMA


SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 5 TUTUKLAMA
Tarih : 25 Ocak 2017, 17:41
Puan Ver : Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 5 Tutuklama(9/10)10


Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 5 kişi tutuklandı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla PKK/KCK terör örgütü propagandasını yapmak suçlaması ile 17 Ocak 2016 tarihinde 6 şahsa yönelik Güroymak ilçesinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan, 24 Ocak 2016 tarihinde adli makamlara sevki sağlanan M.Ş.T., adli kontrol şartı ile serbest kalırken; Ö.S., E.O., O.E., R.Ş. ve Z.U. isimli 5 şahıs tutuklanarak Bitlis E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.



 



kaynak:f5haber








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