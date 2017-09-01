Romen asıllı Avustralyalı aktris Loredana Saçelaru, holokost kurbanlarının anıtında fotoğraf çekimi yaparak sosyal medyada skandalı kışkırttı.

INSTAGRAM HESABINDAN YAYINLADI

Xonia lakaplı 28 yaşındaki aktris ve şarkıcı olan Saçelaru, Instagram hesabında, Bükreş'teki holokost anıtı önünde çektirdiği fotoğrafları yayınladı.

TUTUKLANMASINI İSTEDİLER

Aktrisin bu fotoğrafları sosyal medyada öfkeye neden oldu. Bazı kullanıcılar, aktrisin tutuklanmasını talep etti.

ALBÜMDE KULLANMASI BEKLENİYOR

Skandala rağmen aktris fotoğrafları Instagram'dan kaldırmadı, yorumlara kapattı. Bu fotoğrafların yeni albümünde kullanılacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: haberinburada