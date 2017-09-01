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Soykırım Anıtında Ateşli Pozlar Veren Şarkıcı Şimşekleri Üzerine Çekti

SOYKIRIM ANITINDA ATEŞLİ POZLAR VEREN ŞARKICI ŞİMŞEKLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Avustralyalı şarkıcı Loredana Saçelaru, soykırım kurbanlarının anıtında verdiği ateşli pozlar nedeniyle Romanya'da şimşekleri üzerine çekti.

Tarih : 01 Eylül 2017, 01:30
Puan Ver : Soykırım Anıtında Ateşli Pozlar Veren Şarkıcı Şimşekleri Üzerine Çekti(7/10)3

Romen asıllı Avustralyalı aktris Loredana Saçelaru, holokost kurbanlarının anıtında fotoğraf çekimi yaparak sosyal medyada skandalı kışkırttı.

INSTAGRAM HESABINDAN YAYINLADI

Xonia lakaplı 28 yaşındaki aktris ve şarkıcı olan Saçelaru, Instagram hesabında, Bükreş'teki holokost anıtı önünde çektirdiği fotoğrafları yayınladı.

TUTUKLANMASINI İSTEDİLER

Aktrisin bu fotoğrafları sosyal medyada öfkeye neden oldu. Bazı kullanıcılar, aktrisin tutuklanmasını talep etti.

ALBÜMDE KULLANMASI BEKLENİYOR

Skandala rağmen aktris fotoğrafları Instagram'dan kaldırmadı, yorumlara kapattı. Bu fotoğrafların yeni albümünde kullanılacağı tahmin ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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