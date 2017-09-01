SOYKIRIM ANITINDA ATEŞLİ POZLAR VEREN ŞARKICI ŞİMŞEKLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Avustralyalı şarkıcı Loredana Saçelaru, soykırım kurbanlarının anıtında verdiği ateşli pozlar nedeniyle Romanya'da şimşekleri üzerine çekti.
Romen asıllı Avustralyalı aktris Loredana Saçelaru, holokost kurbanlarının anıtında fotoğraf çekimi yaparak sosyal medyada skandalı kışkırttı.
INSTAGRAM HESABINDAN YAYINLADI
Xonia lakaplı 28 yaşındaki aktris ve şarkıcı olan Saçelaru, Instagram hesabında, Bükreş'teki holokost anıtı önünde çektirdiği fotoğrafları yayınladı.
TUTUKLANMASINI İSTEDİLER
Aktrisin bu fotoğrafları sosyal medyada öfkeye neden oldu. Bazı kullanıcılar, aktrisin tutuklanmasını talep etti.
ALBÜMDE KULLANMASI BEKLENİYOR
Skandala rağmen aktris fotoğrafları Instagram'dan kaldırmadı, yorumlara kapattı. Bu fotoğrafların yeni albümünde kullanılacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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