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SOYUNMA ODASINA TAŞINAN KAVGADA YENİ GELİŞME! NEYMAR ÖZÜR DİLEDİ


Soyunma odasına taşınan kavgada yeni gelişme! Neymar özür diledi
Tarih : 22 Eylül 2017, 11:10
Puan Ver : Soyunma Odasına Taşınan Kavgada Yeni Gelişme! Neymar Özür Diledi(5/10)1

Takım arkadaşı Edinson Cavani ile Lyon maçı sırasında duran top tartışmasına giren Neymar'ın, yaşananlardan dolayı özür dilediği iddia edildi.

NEYMAR'IN KONUŞMASINI THİAGO SİLVA ÇEVİRDİ

L'Equipe gazetesinin haberine göre, PSG'nin bugünkü antrenmanı öncesi takım arkadaşlarını toplayan Brezilyalı yıldız, Lyon maçı sonrası soyunma odasına da taşınan tartışmadan duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Haberde ayrıca, Neymar'ın takım içinde yaptığı konuşmanın çevirisini kaptan Thiago Silva'nın yaptığı aktarıldı.

PSG Teknik Direktörü Unai Emery, bugün yaptığı açıklamada Neymar ile Cavani arasındaki tartışmanın basın tarafından fazla büyütüldüğünü belirterek, yaşananların takım içindeki olumlu atmosferi etkilemediğini dile getirmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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