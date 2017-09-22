SÖZCÜ GAZETESİ SORUŞTURMASINDA 120 GÜN SONRA TAHLİYE
Sözcü Gazetesi soruşturmasında 120 gündür tutuklu bulunan sorumlu yazı işleri müdürü Mediha Olgun tahliye edildi.
Sözcü gazetesinin bazı mensuplarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Mediha Olgun 120 gün sonra tahliye edildi.
SAVCILIK TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ve bazı çalışanlarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın şüphelilerinden gazetenin sorumlu yazıişleri müdürü Mediha Olgun'un tahliyesini talep etti. Gerekçe olarak ise mevcut delil durumu gösterildi.
MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ
Savcılığın tahliye talebini değerlendiren nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini yerinde gördü ve Mediha Olgun'un tahliyesine karar verdi.
Kaynak: haberinburada
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