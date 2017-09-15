FETÖ'nün darbe girişimine yönelik hazırlanan "Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi"nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada, 13 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından savcının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

DURUŞMA 30 KASIM'A ERTELENDİ

Buna göre, "sanıkların tutuklu bulundukları süre" ve "delillerin büyük ölçüde toplanmış olması" gerekçesiyle, sanıklar Feyyaz Erkam Saraç, Selma Uyar, Muhammed Tekinşen, Sezer Çitli, Regaip Cıba, Ramazan Avcı, Yakup Öz, Numan Biber, Turgay Tonga, Muhammet Vuran, Emrah Gül, Tuncay Zengin ve Orhan Çelik adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşma 30 Kasım'a ertelendi.

45 YIL HAPİS İSTENİYOR

İddianamede sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü faaliyeti kapsamında zincirleme resmi belgede sahtecilik" ve "zincirleme nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 45 yıl 7'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: haberinburada