SÖZLEŞME YERİNE MASAYI İMZALAYAN MİTROGLOU, SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU
Benfica'dan Marsilya'ya transfer olan Konstantinos Mitroglou, imza töreninde fotoğraf çekimi sırasında sözleşme yerine masayı imzalayınca sosyal medyada alay konusu oldu.
Fransa ekibi Marsilya, Portekiz devi Benfica'da forma giyen 29 yaşındaki Yunan santrfor Konstantinos Mitroglou'nu renklerine bağladı.
KAFASI KARIŞTI
İmza töreninin ardında kameralara poz veren Mitroglou, masada bulunan sözleşmeyi imzalamak yerine masayı imzalarken fotoğraf çektirince, sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından alay konusu oldu. Durumun farkına varmayan Mitroglou, törenin ardından salondan ayrıldı.
88 MAÇTA 62 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Benfica formasıyla 88 maça çıkan Yunan forvet, 52 gol ve 10 asistlik performansıyla göz doldurmuştu. 6233 dakika sahada kalan 29 yaşındaki Mitroglou, sadece 9 sarı kart gördü ve hiç kırmızı kartlık pozisyona girmedi.
Kaynak: haberinburada
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