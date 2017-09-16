Evkur Yeni Malatyaspor, tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a ihtar çekmeye hazırlanıyor.

TFF kayıtlarına sözleşmesinin feshedildiğiyle ilgili bilgi düştü; ancak tek taraflı fesihden kaynaklanan 150 bin Euroluk tazminat Malatyaspor'un hesabına yatırılmadı.

YENİ MALATYASPOR İHTAR ÇEKECEK

Kırmızı sarı siyahlı kulübün yetkilileri Pazartesi günü Ertuğrul Sağlam'ın avukatına ihtarname göndererek, 150 bin Euro'nun 3 gün içerisinde kulübün hesabına yatırılmasını talep edecek.

Bu akşam yapacağı Bursaspor maçına konsantre olan Malatyaspor'da yönetim, maçtan sonra, yenik teknik adam arayışları çerçevesinde ilk olarak, geçen sezon TFF 1. Lig'de takımı şampiyon yapan İrfan Buz'la görüşecek.

Kaynak: Ajansspor

Kaynak: haberinburada