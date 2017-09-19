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Spor Spikeri Melih Şendil'in İçinden Geçti Yorumu Tepkiye Sebep Oldu

SPOR SPİKERİ MELİH ŞENDİL'İN İÇİNDEN GEÇTİ YORUMU TEPKİYE SEBEP OLDU

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçını anlatan spiker Melih Şendil'in "Quaresma, Konyasporlu futbolcuların içinden geçti." yorumu olay yarattı.

Tarih : 19 Eylül 2017, 09:30
Puan Ver : Spor Spikeri Melih Şendil'in İçinden Geçti Yorumu Tepkiye Sebep Oldu(10/10)6

Beşiktaş'ın, Atiker Konyaspor'la oynadığı maçın 66. dakikasında Quaresma'nın attığı gol sonrasında yayıncı kuruluş spikeri Melih Şendil'in, "Quaresma, Konyasporlu futbolcuların içinden geçti." şeklindeki yorumu sosyal medyayı adeta salladı.

Bu sözlerin ardından Beşiktaş'ın Twitter hesabı aynı cümleyi paylaştı. Tepkiler üzerine tweet kısa sürede silindi. Konyaspor, resmi hesabı da 'Teşekkürler Efendi Beşiktaş' cevabıyla Siyah-Beyazlılara gönderme yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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