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Standart Dışı Kırtasiye Ürünlerine 46 Bin Lira Ceza

STANDART DIŞI KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE 46 BİN LİRA CEZA

Standartlara uygun olmayan kırtasiye ürünlerinin piyasadan toplatıldığını söyleyen Bakan Tüfenkci, söz konusu ürünlere 3 bin 671 lira ile 45 bin 972 lira arasında cezalar kesildiğini açıkladı.

Tarih : 13 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Standart Dışı Kırtasiye Ürünlerine 46 Bin Lira Ceza(6/10)2

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kırtasiye ürünleri toptancıları ziyaretinde esnafın sorunlarını ve önerilerini dinleyerek, Bakanlığın okul sezonu başlamadan kırtasiye ürünlerine yönelik yaptığı denetimlere ilişkin bilgi verdi. Kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerin son yıllarda piyasayı olumlu etkilediğinin altını çizen Tüfenkci, "2011 yılında kırtasiye ürünlerindeki güvensizlik oranı yüzde 53'lerdeydi. Artırılan denetimler neticesinde 2017 yılında bu oran yüzde 1,5 olmuştur. Bu yıl 43 bin 251 ürün denetlendi, bunlardan sadece 666 tanesinin güvensiz ve standartlara aykırı ürün olduğu tespit edildi" dedi.

"46 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR"

Güvensiz ya da standartlara uygun olmayan ürünlerin piyasadan toplatıldığının altını çizen Tüfenkci, söz konusu ürünlere 3 bin 671 lira ile 45 bin 972 lira arasında cezalar kesildiğini aktardı.

Tüfenkci, yaklaşık 10 bin ürünün şu an denetim sürecinde olduğunu belirterek, bu ürünleri özellikle çocukların ve yetişkinlerin kullandığını, Bakanlığın bu konuya özel önem verdiğini kaydetti.

Alınan tedbirlerle kırtasiyede yerli ürünlerin arttığına değinen Tüfenkci, "Çoğu yerlerde bu oran yüzde 6 bandına yaklaşmış durumda. Önümüzdeki dönem bu oranın çok daha yükseleceğini görüyoruz. Özellikle bu alanda yerli üreticileri desteklemek istiyoruz." diye konuştu.

"ŞÜPHELİ ÜRÜNLER ALO 175 HATTINA İLETİLEBİLİR"

Tüfenkci, tüketicilere de şu tavsiyelerde bulundu:

"Aldıkları ürünlerin mutlaka markalı ürünler olmasına ve ambalajlarına dikkat etmeleri lazım. Etiketler okunabilir olmalı. Belirli muhabbet kurabilecekleri noktalardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Tüketicilerimizin şüpheleri varsa 'Alo 175' şikayet hattından, e-Devlet portalından ve Bakanlığımızın internet sitesinden bizlere ulaşabilirler."

Kırtasiye toptancılarının ardından çevredeki esnafı da ziyaret eden Tüfenkci, sebze meyve satan bir vatandaşla sohbet etti.

Gıda fiyatlarının düşürülmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Tüfenkci, meyve sebzelerin özellikle taşınması ve depolanması gibi konularda önlemler alınarak fire oranlarının azaltılacağını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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