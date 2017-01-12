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suikaste hazırlanan pkk'lı ölü ele geçirildi

SUİKASTE HAZIRLANAN PKK'LI ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR'da merkez ilçe belediyelerine kayyum olarak atananlar ile siyasilere suikast için keşif yapan PKK'lı terörist Ş.T. çatışmada ele geçirildi.

Tarih : 12 Ocak 2017, 12:20
Puan Ver : Suikaste Hazırlanan Pkk'lı Ölü Ele Geçirildi(5/10)4


DİYARBAKIR'da merkez ilçe belediyelerine kayyum olarak atananlar ile siyasilere suikast için keşif yapan PKK'lı terörist Ş.T. çatışmada ele geçirildi.



Güvenlik birimleri PKK'nın bir süredir Diyarbakır'da belediyelere kayyum olarak atanan vali yardımcıları ve kaymakamlar ile aralarında milletvekillerinin de olduğu bazı siyasilere suikast yapmak için keşif faaliyetlerinde bulunduğunu belirledi. Takibe alınan kişilerden, suikast için görevlendirilen PKK'lı terörist Ş.T.'nin dün akşam Yenişehir İlçesi Seyrantepe Semti'nde bir evde kaldığı saptandı.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri saat 03.00'da bu eve operasyon düzenledi. Polisin 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren PKK'lı terörist Ş.T., çatışmada ölü ele geçirildi.



Evde yapılan aramada PKK'lı teröristin suikastte kullanacağı değerlendirilen silah ile sahte bir kimlik bulundu. Polis, bu kişinin bağlantılı olduğu kişilere yönelik operasyonu sürdürüyor.



 



kaynak:haberler








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