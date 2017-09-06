SÜNNET DÜĞÜNÜNDE DAVETLİLER KAVGA ETTİ: 4 YARALI
Kayseri'deki bir sünnet düğününde davetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kayseri'de sünnet düğününe gelen davetlilerin kavgası mutlu günü kana bulandı.
DAVETLİLER BİRBİRLERİNE TÜFEK VE TABANCA İLE SALDIRDI
Fevzioğlu Mahallesi 45. Sokak üzerinde meydana gelen olayda sünnet düğününde bir araya gelen davetliler arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle olayda tüfek ve tabancalar kullanıldı.
TARAFLARI POLİS YATIŞTIRDI
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, taraflar güçlükle yatıştırıldı. Olayda yaralanan 1'i ağır 4 kişi ambulans ve çevredekilerin araçlarıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
HEM OLAY YERİNDE HEM DE HASTANEDE ÖNLEMLER ALINDI
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, herhangi bir taşkınlığın yaşanmamasına izin vermedi. Ayrıca yaralıların tedavi edildiği hastanelere de sorun yaşanmaması takviye ekipler sevk edildi. Polis olay yerinde incelemelerini tamamlarken şüpheliler üzerinde geniş çaplı çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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