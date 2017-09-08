SÜPER LİG MAÇLARI, ARTIK AZERBAYCAN'DA DA ŞİFRESİZ OLARAK YAYINLANACAK
Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport, Spor Toto Süper Lig'e yeni sezonda haftada 2 maçı şifresiz olarak yayınlayacaklarını resmen duyurdu.
FARKLI ÜLKELERDE DE YAYINLANACAK
Daha önce; Fransa, Afrika, Amerika, Ortadoğu, İngiltere, Japonya, Katar, Almanya, Macaristan ve farklı Balkan ülkelerinde yayınlanacağı açıklanan Süper Lig maçları bundan böyle Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport kanalından da ekranlara gelecek.
Kaynak: haberinburada
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