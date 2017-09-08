Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport, Spor Toto Süper Lig'e yeni sezonda haftada 2 maçı şifresiz olarak yayınlayacaklarını resmen duyurdu.

FARKLI ÜLKELERDE DE YAYINLANACAK

Daha önce; Fransa, Afrika, Amerika, Ortadoğu, İngiltere, Japonya, Katar, Almanya, Macaristan ve farklı Balkan ülkelerinde yayınlanacağı açıklanan Süper Lig maçları bundan böyle Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport kanalından da ekranlara gelecek.

Kaynak: haberinburada