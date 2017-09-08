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SÜPER LİG MAÇLARI, ARTIK AZERBAYCAN'DA DA ŞİFRESİZ OLARAK YAYINLANACAK


Süper Lig Maçları, Artık Azerbaycan'da da Şifresiz Olarak Yayınlanacak
Tarih : 08 Eylül 2017, 16:00
Puan Ver : Süper Lig Maçları, Artık Azerbaycan'da Da Şifresiz Olarak Yayınlanacak(6/10)2

Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport, Spor Toto Süper Lig'e yeni sezonda haftada 2 maçı şifresiz olarak yayınlayacaklarını resmen duyurdu.

FARKLI ÜLKELERDE DE YAYINLANACAK

Daha önce; Fransa, Afrika, Amerika, Ortadoğu, İngiltere, Japonya, Katar, Almanya, Macaristan ve farklı Balkan ülkelerinde yayınlanacağı açıklanan Süper Lig maçları bundan böyle Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport kanalından da ekranlara gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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