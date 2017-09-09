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Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi

SÜPER LİG'DE AYTEMİZ ALANYASPOR, ATİKER KONYASPOR'U 2-0 YENDİ

Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, seyircisiz maçta deplasmanda Atiker Konyaspor'u Vagner Love ve Filipovic'in golleriyle 2-0 yendi.

Tarih : 09 Eylül 2017, 23:20
Puan Ver : Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi(7/10)3

Spor Toto Süper Ligi'nin 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, seyircisiz oynanan maçta Atiker Konyaspor'u 2-0 yendi.

VAGNER LOVE YİNE SAHNEDE

Alanya ekibine sezonun ilk galibiyetini getiren goller 44. dakikada penaltıdan geçen sezonun gol kralı Vagner Love ve 73. dakikada Petar Filipovic'den geldi.

KONYA 3 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor, puanını 4 yaptı ve 12. sıraya yükseldi. Atiker Konyaspor ise 4 haftanın ardından 3 puanda kaldı ve 13. basamağa geriledi.

Alanyaspor, haftaya sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecekken, Atiker Konyaspor, Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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