SÜPER LİG'DE AYTEMİZ ALANYASPOR, ATİKER KONYASPOR'U 2-0 YENDİ
Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, seyircisiz maçta deplasmanda Atiker Konyaspor'u Vagner Love ve Filipovic'in golleriyle 2-0 yendi.
Spor Toto Süper Ligi'nin 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, seyircisiz oynanan maçta Atiker Konyaspor'u 2-0 yendi.
VAGNER LOVE YİNE SAHNEDE
Alanya ekibine sezonun ilk galibiyetini getiren goller 44. dakikada penaltıdan geçen sezonun gol kralı Vagner Love ve 73. dakikada Petar Filipovic'den geldi.
KONYA 3 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor, puanını 4 yaptı ve 12. sıraya yükseldi. Atiker Konyaspor ise 4 haftanın ardından 3 puanda kaldı ve 13. basamağa geriledi.
Alanyaspor, haftaya sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecekken, Atiker Konyaspor, Beşiktaş deplasmanına çıkacak.
Kaynak: haberinburada
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