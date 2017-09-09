Fenerbahçe - Başakşehir maçı, büyük heyecana sahne oldu ve 90+3. dakikada Kerim Frei'ın golünün ardından Başakşehir'in 3-2'lik galibiyeti ile noktalandı. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki mücadele, Ülker Stadyumu'nda oynandı.

KERİM FREİ 90+3'TE SKORU TAYİN ETTİ

Başakşehir 2. dakikada Attamah ve 32. dakikada Adebayor'un golleriyle öne geçti. Fenerbahçe'ye beraberliği getiren goller ise 43. dakikada Dirar ve 78. dakikada Skrtel'den geldi. Fenerbahçe'nin 78. dakikada bulduğu golde Başakşehir ofsayt itirazları yaparken, yardımcı hakem Serkan Ok bayrağını kaldırdı, ancak Fırat Aydınus yardımcısı ile görüştükten sonra gol kararı verdi. Tam mücadele bu skorla sona erecek derken, Kerim Frei sahneye çıktı ve 90+3. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

Bu skorun ardından Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini alırken, 5 puanda kaldı. Başakşehir ise 3. galibiyetini aldı ve puanını 9'a çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacakken, Başakşehir ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Kaynak: haberinburada