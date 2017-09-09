Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 1-0 kazandı.

10 KİŞİ BEŞİKTAŞ BABEL'LE KAZANDI

İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ardından Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, 58. dakikada penaltı kazandı ancak Oğuzhan Özyakup, bu penaltıyı üstten dışarı attı. Tosic'in 68. dakikada gelen kırmızı kartının ardından Beşiktaş, 79. dakikada Oğuzhan'ın asisti ve Ryan Babel'in golüyle 3 puana ulaştı.

Beşiktaş, bu galibiyetin ardından puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karabükspor ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 5 puanda kaldı.

13 Eylül Çarşamba günü Porto deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 18 Eylül Pazartesi günü Konyaspor'u sahasında konuk edecek. Karabükspor ise gelecek hafta Akhisar Belediyespor'a konuk olacak.

Kaynak: haberinburada