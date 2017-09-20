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SÜPER LİGDE FIRTINA GİBİ ESEN GÖZTEPE, 3. LİG TAKIMINA ELENDİ


Süper Ligde fırtına gibi esen Göztepe, 3. Lig takımına elendi
Tarih : 20 Eylül 2017, 17:30
Puan Ver : Süper Ligde Fırtına Gibi Esen Göztepe, 3. Lig Takımına Elendi(7/10)3

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Kupası maçında Batman Petrolspor'a 3-1 mağlup oldu.

Tek maç eliminasyon sisteminin uygulandığı 3. tur mücadelesini kaybeden İzmir ekibi kupaya erken veda etmiş oldu.

Göztepe, bu sezon yükseldiği Süper Lig'de 5 hafta sonunda 10 puan topladı. Sarı-Kırmızılı ekip, karşılaşmada rotasyonlu bir kadroyla mücadele etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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