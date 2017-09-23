Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Süper Ligde Sadece Gençlerbirliği ve Bursaspor Yabancı Sınırı İstiyor

SÜPER LİGDE SADECE GENÇLERBİRLİĞİ VE BURSASPOR YABANCI SINIRI İSTİYOR

Son günlerde oldukça tartışılan yabancı oyuncu sınırlamasına Süper Ligdeki 18 takımdan sadece Gençlerbirliği ve Bursaspor sıcak bakıyor.

Tarih : 23 Eylül 2017, 13:20
Puan Ver : Süper Ligde Sadece Gençlerbirliği Ve Bursaspor Yabancı Sınırı İstiyor(7/10)3

Bir süredir tartışılan mevcut yabancı kuralında Kulüpler Birliği'nden sadece Bursaspor ve Gençlerbirliği'nin yabancı sınırından yana oldukları ifade edildi.

KULÜP BAŞKANLARI: "FUTBOLUN KALKINMASI İÇİN YABANCI SINIRI OLMAMALI"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yapılan ziyarette bu konu gündeme kısa da olsa geldi. Bakan Bak'ın başkanlara "G.Saray, 3 yabancıyla UEFA Kupası'nı almıştı" hatırlatmasını yaptığı öğrenilirken başkanların "O zaman şartlar farklıydı. Şu an futbolun kalkınması için sınırın olmaması lehimize" dedikleri bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süper  Ligde  Sadece  Gençlerbirliği  Ve  Bursaspor  Yabancı  Sınırı  İstiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER