Son günlerde oldukça tartışılan yabancı oyuncu sınırlamasına Süper Ligdeki 18 takımdan sadece Gençlerbirliği ve Bursaspor sıcak bakıyor.

Bir süredir tartışılan mevcut yabancı kuralında Kulüpler Birliği'nden sadece Bursaspor ve Gençlerbirliği'nin yabancı sınırından yana oldukları ifade edildi.

KULÜP BAŞKANLARI: "FUTBOLUN KALKINMASI İÇİN YABANCI SINIRI OLMAMALI"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yapılan ziyarette bu konu gündeme kısa da olsa geldi. Bakan Bak'ın başkanlara "G.Saray, 3 yabancıyla UEFA Kupası'nı almıştı" hatırlatmasını yaptığı öğrenilirken başkanların "O zaman şartlar farklıydı. Şu an futbolun kalkınması için sınırın olmaması lehimize" dedikleri bildirildi.

Kaynak: haberinburada