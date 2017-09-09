SÜPER LİG'DEKİ FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Süper Lig'deki Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Isla, Skrtel, Neto, İsmail, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado
Medipol Başakşehir'in ilk 11'i: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Napoleoni, Elia, Adebayor
Kaynak: haberinburada
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