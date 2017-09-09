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Süper Lig'deki Fenerbahçe-Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

SÜPER LİG'DEKİ FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'deki Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu.

Tarih : 09 Eylül 2017, 19:40
Puan Ver : Süper Lig'deki Fenerbahçe-Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu(10/10)6

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Isla, Skrtel, Neto, İsmail, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado

Medipol Başakşehir'in ilk 11'i: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Napoleoni, Elia, Adebayor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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