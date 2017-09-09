SÜPER LİG'DEKİ KARABÜKSPOR-BEŞİKTAŞ MÜCADELESİNİN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Süper Lig'in 4. haftasında geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu, Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Saat 17:00'de başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Karabükspor'un ilk 11'i: Rybka, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, Papp, Ceyhun Gülselam, Poko, Tanase, Grozav, Torje, Yatabare
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Talisca, Babel, Negredo
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
- Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
- Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
- Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
- Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar