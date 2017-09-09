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SÜPER LİG'DEKİ KARABÜKSPOR-BEŞİKTAŞ MÜCADELESİNİN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU


Süper Lig'deki Karabükspor-Beşiktaş Mücadelesinin İlk 11'leri Belli Oldu
Tarih : 09 Eylül 2017, 17:00
Puan Ver : Süper Lig'deki Karabükspor-Beşiktaş Mücadelesinin İlk 11'leri Belli Oldu(7/10)3

Süper Lig'in 4. haftasında geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu, Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Saat 17:00'de başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Karabükspor'un ilk 11'i: Rybka, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, Papp, Ceyhun Gülselam, Poko, Tanase, Grozav, Torje, Yatabare

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Talisca, Babel, Negredo

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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