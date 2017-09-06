Almanya Hamburg'ta bulunan süpermarket ırkçılığa dikkat çekmek için diğer uluslara ait ürünler yerine sadece Alman ürünlerini koyunca raflar bomboş kaldı.

AMAÇ IRKÇILIĞA DİKKAT ÇEKMEK

Edeka isimli süpermarkete giren müşterler büyük bir süprizle karşılaştı çünkü bütün raflar neredeyse bomboştu. İlk başta insanlar marketin ürün koymayı unuttuğunu ve stoklarının bittiğini düşündü ancak gerçek çok farklıydı. Market, ırkçılığa dikkat çekmek için, kasten diğer uluslara ait ürünleri raflara koymamıştı.

RAFLARA MESAJLAR KONULMUŞTU

Marketi dolaşan müşteriler rafların üzerinde pek çok mesajla karşılaştı. Bu mesajlardan bazılarında ise şöyle yazıyordu; "Yabancılar olmadan raflar çok boş", "Raf çeşitlilik olmadan çok sıkıcı".

ETNİK ÇEŞİTLİLİK HER YERDE GEREKLİ

Bütün gün sadece Alman ürünleri satan market, etnik çeşitliliğin önemine dikkat çekti.Edeka Süpermarket'in sözcüsü, "Edeka her alanda çok çeşitlilikten yanadır. Bu yüzden bütün ürünlerde de buna dikkat etmektedir ve pek çok ülkeye ait ürünler bulunabilmektedir. Eşsiz kalite ancak farklı ülkelerin ürünleri bir araya geldiğinde yaratılabilmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada