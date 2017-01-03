ŞÜPHELİ PAKET ELİNDE PATLADI!
İtalya'da kaldırıma bırakılan bir şüpheli paket, bomba imha uzmanının kol ve elini kaybetmesine neden oldu.
Floransa polisinden yapılan açıklamaya göre, bir kitapçının önüne bırakılan şüpheli paket güvenlik güçlerine bildirildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, tam şüpheli paketi eline aldığı sırada patlama meydana geldi. Bomba imha uzmanı patlamada bir gözünü ve bir elini yitirdi. Bombalı paketi kimin bıraktığı araştırılıyor.
kaynak:ahaber
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