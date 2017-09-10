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Suriye Ordusu Dey-rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi

SURİYE ORDUSU DEY-REZ ZOR'DAKİ HAVA ÜSSÜNDE KUŞATMAYI DELDİ

Suriye silahlı kuvvetleri, Deyr ez Zor kentinin doğusundaki hava üssünün kuşatmasını deldi. Rejim güçleri, DEAŞ'a ait araçları ve mevzileri imha etti.

Tarih : 10 Eylül 2017, 00:10
Puan Ver : Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi(9/10)5

Suriye silahlı kuvvetlerinin Deyr ez Zor kentinin doğusundaki hava üssünün kuşatmasını deldikleri bildirildi.

SURİYE ORDUSU, DEAŞ KUŞATMASINI DELDİ

Çatışmaların yaşandığı bölgeden yayın yapan Sputnik muhabiri, Suriye ordusunun General Zahreddin ve General Suhel komutasındaki elit birliklerin, Deyr ez Zor'un doğusundaki hava üssünün kuşatmasını deldiğini bildirdi.

SURİYE ORDUSU, DEAŞ ARAÇLARINI VE MEVZİLERİNİ İMHA ETTİ

Ordu birlikleri, hava kuvvetlerinin ve topçu birliklerinin desteğiyle birçok tepeyi kontrolüne alarak, IŞİD'in birkaç aracını ve savunma mevzilerini imha ederek hava üssüne yaklaşmayı başardı. Hava üssünün etrafında çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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