SURİYE ORDUSU DEY-REZ ZOR'DAKİ HAVA ÜSSÜNDE KUŞATMAYI DELDİ
Suriye silahlı kuvvetleri, Deyr ez Zor kentinin doğusundaki hava üssünün kuşatmasını deldi. Rejim güçleri, DEAŞ'a ait araçları ve mevzileri imha etti.
Suriye silahlı kuvvetlerinin Deyr ez Zor kentinin doğusundaki hava üssünün kuşatmasını deldikleri bildirildi.
SURİYE ORDUSU, DEAŞ KUŞATMASINI DELDİ
Çatışmaların yaşandığı bölgeden yayın yapan Sputnik muhabiri, Suriye ordusunun General Zahreddin ve General Suhel komutasındaki elit birliklerin, Deyr ez Zor'un doğusundaki hava üssünün kuşatmasını deldiğini bildirdi.
SURİYE ORDUSU, DEAŞ ARAÇLARINI VE MEVZİLERİNİ İMHA ETTİ
Ordu birlikleri, hava kuvvetlerinin ve topçu birliklerinin desteğiyle birçok tepeyi kontrolüne alarak, IŞİD'in birkaç aracını ve savunma mevzilerini imha ederek hava üssüne yaklaşmayı başardı. Hava üssünün etrafında çatışmaların devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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