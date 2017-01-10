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suriye semalarında abd ve rus uçağı karşı karşıya!

SURİYE SEMALARINDA ABD VE RUS UÇAĞI KARŞI KARŞIYA!

ABD ve Rusya'ya ait birer askeri uçak, Suriye hava sahasında tehlikeli bir şekilde yakınlaştı

Tarih : 10 Ocak 2017, 12:37
Puan Ver : Suriye Semalarında Abd Ve Rus Uçağı Karşı Karşıya!(6/10)8


ABD ve Rusya arasında diplomatik gerginlik devam ederken, iki ülkenin de asker bulundurduğu Suriye'den tehlikeli bir yakınlaşma haberi geldi.



Washington Post'ta yer alan habere göre, ABD ve Rusya'ya ait iki uçak Suriye hava sahasında tehlikeli bir biçimde yakınlaştı.



Habere göre, Suriye semalarında uçmakta olan bir ABD radar uçağı, Su-35 tipi Rus savaş uçağının yaklaşmakta olduğunu farketti. Rus savaş uçağının ABD uçağını taciz etmesi üzerine, ABD'li pilotun Rus pilotu bir kaç kez uyardığı ancak Rus pilottan cevap alamadığı kaydedildi.



Gazete, Rus ve ABD uçaklarının Suriye'de sık sık karşı karşıya geldiğini ve yaşanabilecek uluslararası bir kazanın sürpriz olmayacağını belirtti.



 



kaynak:habertürk








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