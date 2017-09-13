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Suriye Sınırı Isınıyor! Afrin'in Karşısındaki Karakollara Komando Sevkiyatı Yapıldı

SURİYE SINIRI ISINIYOR! AFRİN'İN KARŞISINDAKİ KARAKOLLARA KOMANDO SEVKİYATI YAPILDI

Terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Afrin sınırının sıfır noktasındaki karakollara topçu bataryaları ve komando birlikleri sevk edildi.

Tarih : 13 Eylül 2017, 23:40
Puan Ver : Suriye Sınırı Isınıyor! Afrin'in Karşısındaki Karakollara Komando Sevkiyatı Yapıldı(9/10)5

Türkiye'nin, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Afrin'e müdahalesi konuşulurken, Afrin sınırının sıfır noktasındaki hudut karakollarına topçu bataryaları ile komando birlikleri sevk edildi.

HUDUT KARAKOLLARINA SEVKİYAT YAPILDI

Suriye sınırında sıfır noktada bulunan Kilis'te, Afrin bölgesinin karşısındaki hudut karakollarına topçu bataryası ile komando birlikleri sevk edildi.15 ARAÇLIK TOPÇU BATARYASI KARAKOLLARA SEVK EDİLDİ

Kilis'in Elbeyli ilçesinden gece yola çıkan ve içerisinde fırtına obüs toplarının da bulunduğu 15 araçlık topçu bataryası önce kent merkezine ulaştı. Kent merkezinden geçen TIR'ların üzerine konulan fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi.

OBÜSLER KİLİS - HATAY HATTINA KONUŞLANDIRILDI

Fırtına obüslerinin 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birlikler ile Kilis-Hatay sınırına konuşlandırıldığı bildirildi. Akşam saatlerinde de Batı illerinden gelen Piyade komando birliklerinin Kilis-Hatay arasındaki sınır karakollarına gönderildiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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