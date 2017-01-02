SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
Alınan bilgiye göre, çeşitli illerden gönderilen askeri araçlar, jandarma ekiplerinin eskortluğunda kente getirildi. Konvoyda tank, zırhlı araçlar ve personel taşıyıcılar bulunduğu gözlendi.
Güvenlik önlemleri altında sevk edilen silah ve askeri teçhizatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
kaynak:sabah
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