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SURİYE'DE HARİTA DEĞİŞTİ! DEYREZZOR KENTİNDEKİ 3 YILLIK DEAŞ KUŞATMASI KIRILDI


Suriye'de Harita Değişti! Deyrezzor Kentindeki 3 Yıllık DEAŞ Kuşatması Kırıldı
Tarih : 04 Eylül 2017, 01:20
Puan Ver : Suriye'de Harita Değişti! Deyrezzor Kentindeki 3 Yıllık Deaş Kuşatması Kırıldı(7/10)3

Esad rejimi kontrolündeki Suriye Ordusu, 3 senedir DEAŞ'ın kuşatması altında bulunan Deyrezzor kentine ulaştı. Böylelikle 3 yıl süren DEAŞ kuşatması kırılmış oldu.

AKŞAM SAATLERİNDE KRİTİK ÖNEME SAHİP BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ

Al-Masdar'da yer alan habere göre Suriye Ordusu, akşam saatlerinde kentin batısındaki El-Harrata petrol sahasını terör örgütü DEAŞ'tan kurtardı.

KUŞATMA KIRILDI, HALK SOKAKLARA İNDİ

Bunun sonrasında ordu güçleri, kısa bir süre içerisinde kentle aralarındaki 10 kilometrelik mesafeyi kapatmayı başardı. Böylelikle 3 yıllık kuşatma sona erdi. Deyrezzor halkı sevinçle sokaklara indi. DEAŞ'ın en çok kayıp verdiği bölgelerden biri olarak bilinen Deyrezzor kenti, uzun bir süredir DEAŞ'ın şiddetli saldırılarının hedefindeydi.

Suriye Ordusu'nun Deyrezzor'a ilerleyişi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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