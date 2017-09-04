Esad rejimi kontrolündeki Suriye Ordusu, 3 senedir DEAŞ'ın kuşatması altında bulunan Deyrezzor kentine ulaştı. Böylelikle 3 yıl süren DEAŞ kuşatması kırılmış oldu.

AKŞAM SAATLERİNDE KRİTİK ÖNEME SAHİP BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ

Al-Masdar'da yer alan habere göre Suriye Ordusu, akşam saatlerinde kentin batısındaki El-Harrata petrol sahasını terör örgütü DEAŞ'tan kurtardı.

KUŞATMA KIRILDI, HALK SOKAKLARA İNDİ

Bunun sonrasında ordu güçleri, kısa bir süre içerisinde kentle aralarındaki 10 kilometrelik mesafeyi kapatmayı başardı. Böylelikle 3 yıllık kuşatma sona erdi. Deyrezzor halkı sevinçle sokaklara indi. DEAŞ'ın en çok kayıp verdiği bölgelerden biri olarak bilinen Deyrezzor kenti, uzun bir süredir DEAŞ'ın şiddetli saldırılarının hedefindeydi.

Suriye Ordusu'nun Deyrezzor'a ilerleyişi:

Kaynak: haberinburada