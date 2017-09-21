SURİYELİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMAK İSTEMİŞ, BABAMA SÖYLEYECEĞİM DEYİNCE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
Suriyeli çocuğu öldürüp, cesedi çöp konteynerine atan Afganistan uyruklu Asad Khan, adliyeye sevk edildi. Zanlının polise verdiği ifadede, cinsel istismarda bulunmak istediğini ve çocuğun "Babama söyleyeceğim" demesi üzerine çocuğu boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
"SURİYELİ ÇOCUĞU BOĞUP ÇÖP KONTEYNERİNE ATMIŞTI"
Sultangazi'de ailesine "Bakkala gidiyorum" dedikten sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram'ı komşusu Afganistan uyruklu Asad Khan kaçırmış ve boğarak cesedini çöp konteynerine atmıştı.
12 GÜN SÜREN GÖZALTININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cani Khan, 12 gün süren gözaltının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplamayan zanlı daha sonra polis otosuna bindirilerek, adliyeye götürüldü.
"'BABAMA SÖYLEYECEĞİM DİYİNCE' BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"
Öte yandan zanlının polise verdiği ifadede, çocuğu daha önceden tanıdığını söyleyerek, "Cinsel istismarda bulunmak için zorladım. 'Babama söyleyeceğim. Seni öldürecek' dedi. Bunun üzerine boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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